Żurek, bułki i muzyka. Po przerwanym weselu w Malanowie zorganizowano poprawiny na 200 osób

To jednak nie zniechęciło właścicieli restauracji do zorganizowania "poprawin". Niespełna tydzień po feralnym weselu, na świeżym powietrzu przed restauracją i przy głośnej muzyce zorganizowali wydarzenie, które zgromadziło niemal 200 osób. Na miejscu podawano żurek z bułkami a całe wydarzenie zabezpieczała policja.

Bez incydentów

- Według naszych szacunków na wydarzeniu zebrało się łącznie ok. 200 osób. Nasze działania skupiły się na zapewnieniu swobodnego przejazdu na drodze wojewódzkiej 470, z uwagi na wyższe niż na co dzień natężenie ruchu, dlatego też policjanci miejscowo kierowali ruchem – przekazał w sobotę w rozmowie z PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Turku asp. sztab. Mateusz Latuszewski. Dodał również, że "wydarzenie przebiegło spokojnie" i "obyło się bez żadnych incydentów".

- Podjęliśmy czynności legitymowania wobec części osób, które zaczęły się grupować, ale wszyscy bardzo szybko dostosowali się do naszych poleceń i nie doszło do żadnych incydentów. Byliśmy przygotowani na to, że może być wielu uczestników, mieliśmy zabezpieczone odpowiednie siły i w razie konieczności, incydentów moglibyśmy interweniować, ale nie było takiej potrzeby – stwierdził funkcjonariusz.