Żukowska ujawniła plan Lewicy? "Jeżeli zdradza w ten sposób"

W niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie telewizji Polsat News rozmawiano o podwyżkach cen prądu. Anna Maria Żukowska powiedziała, że "na pewno uwalnianie cen energii w lipcu jest lepsze niż w grudniu, czyli w okresie grzewczym. Zanim się Polki i Polacy zorientują, o ile tak naprawdę urosło, to minie pół roku". Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski Mirosław Suchoń, przewodniczący Polski 2050 mówił, że "trudno odpowiedzieć, jaki pani Żukowska ma plan". - Jeżeli zdradza w ten sposób plan Lewicy, to jest oczywiście kwestia, na którą powinni odpowiadać politycy Lewicy - powiedział gość programu. Przewodniczący Polski 2050 dodał także, że rząd koalicji 15 października zrobi wszystko, żeby chronić obywateli w takim zakresie, w jakim jest to tylko możliwe.