Żukowska o strategii migracyjnej. "Ten fragment nie do zaakceptowania"

Wcześniej słowa premiera krytykowali już inni przedstawiciele Lewicy. - Prawo do azylu jest podstawową zasadą, która musi zostać zachowana, bo tego wymaga prawo Unii Europejskiej i konwencje, których jesteśmy - jako Polska - stroną - mówiła we wtorek wicemarszałkami Senatu Magdalena Biejat, wzywając rząd do współpracy z organizacjami pozarządowymi.