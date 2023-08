Zuchwały napad w centrum Paryża. Imigranci ukradli 15 milionów euro?

Uzbrojeni w pistolet z tłumikiem złodzieje kazali położyć się wszystkim na podłodze na tyłach sklepu. Następnie, celując z broni do jednego z pracowników Piaget, zmusili go do otwarcia gablot i sejfu, w których przechowywane były najcenniejsze przedmioty - relacjonuje "Daily Mail".