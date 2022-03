Zrozpaczony żołnierz rosyjski przejechał czołgiem dowódcę. Za śmierć towarzyszy broni

Czołgista, który postanowił wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, nie wierząc w wojskowe sądy, uznał, że to decyzje jego dowódcy, pułkownika Miedwiediewa, doprowadziły do śmierci wielu jego towarzyszy broni. Stało się to w trakcie walk w rejonie Makarowa w obwodzie kijowskim, gdy z armią Ukrainy starły się dwie oddzielne brygady piechoty zmotoryzowanej BTGr 37. Spośród ponad 1500 żołnierzy około połowa poniosła śmierć, a wielu zostało rannych.