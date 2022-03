"Zrobiło mi się wstyd". Papież zawiedziony decyzją niektórych państw

- Dowodzi tego niestety w negatywny sposób haniebna wojna, której jesteśmy świadkami. Myślę, że dla tych, którzy należą do mojego pokolenia, nie do zniesienia jest patrzenie na to, co stało się i dzieje się w Ukrainie. Ale to niestety jest owoc starej logiki siły, która nadal dominuje w tak zwanej geopolityce - powiedział papież.