Zostawił psy bez opieki i jedzenia. Zwierzęta spędziły kilkanaście dni w fatalnych warunkach

Mieszkaniec wsi Blizne (woj. podkarpackie) tuż przed Bożym Narodzeniem wyjechał z kraju i zostawił swoje psy na pastwę losu. Nikogo nie poprosił o opiekę, więc zwierzęta głodowały przywiązane na łańcuchach.

Policjanci ustalili, że nieodpowiedzialny właściciel czworonogów wyjechał za granicę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i nie powrócił do tej pory. Policja dowiedziała się o cierpiących zwierzętach dopiero w Nowy Rok. Jeden z psów przywiązany był do budy na półmetrowym łańcuchu, a drugi do elewacji budynku. Zwierzęta były wychudzone, bardzo brudne i chodziły we własnych odchodach.