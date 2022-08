Putin stracił kolejnego oficera. To 26-letni porucznik

<a href="https://wiadomosci.wp.pl/wojna-w-ukrainie-kijow-na-celowniku-putina-pilne-rozporzadzenie-i-zakaz-w-ukrainie-relacja-na-zywo-6803567996205728a">Najważniejsze informacje z wojny w Ukrainie w relacji NA ŻYWO Wirtualnej Polski</a>

Rosjanie stracili kolejnego oficera. W walce w Ukrainie życie stracił 26-letni porucznik, który brał udział w inwazji od pierwszego dnia. Żołnierz pochodził z odległego Irkucka na Syberii i to ze swojej macierzystej jednostki został skierowany do walk w Europie. Ten młody oficer w 2013 roku wstąpił do Wyższej Szkoły Wojskowej w Błagowieszczeńsku, którą ukończył z wyróżnieniem w 2019 roku. Potem służył w Czeczenii, a od 24 lutego pełnił służbę wojskową na terytorium Ukrainy przez 3,5 miesiąca. Został ranny, po rehabilitacji w szpitalu ponownie wysłano go na front.