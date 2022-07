"Sytuacja jest katastrofalna". Wywiad obnaża słabość armii Putina

- Państwo-agresor nie zdołało zrealizować swoich planów, by w ramach tajnej mobilizacji skompletować 16 ochotniczych batalionów. (...) Do połowy lipca powstało tylko osiem takich formacji, a to dla Rosji zbyt mało. Do tych niedbale tworzonych jednostek przyjmowano byle kogo. (...) Dlatego w celu dalszego prowadzenia działań bojowych w Ukrainie zdecydowano się sformować w Zachodnim Okręgu Wojskowym nowy 3. Korpus Armijny, który (...) ma być utworzony do połowy sierpnia - oznajmił Skibicki.