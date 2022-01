Został w Radzie Medycznej. Tak mówi o zarzutach kolegów

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban nie złożył rezygnacji z prac Rady Medycznej. W programie "Newsroom" WP przyznał, że nie miał okazji przekazać swoich opinii na temat pandemii koronawirusa liderowi rządzącego obozu Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Każdy spotyka się z tym, z kim chce - tak odpowiedział na uwagę, że posłowie z parlamentarnemu zespołu do spraw sanitaryzmu taką okazję mieli. - Dużą część opinii moich kolegów będę musiał podzielić - stwierdził prof. Horban, pytany o zarzuty wobec rządzących, a zgłaszane publicznie przez medyków. - Jesteśmy wszyscy lekarzami, którzy zajmują się bezpośrednio chorymi i widzimy, co się dzieje - mówił gość Mateusza Ratajczaka w piątek jeszcze przed złożeniem rezygnacji przez 13 z 17 członków Rady Medycznej.