Żory: Pijany 29-latek spowodował wypadek. Jego pasażer trafił do szpitala

Pijany 29-latek spowodował wypadek na ul. Pszczyńskiej w Żorach. W organizmie kierowcy wykryto ponad promil alkoholu. W wyniku wypadek, pasażer pojazdu trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Do wypadku doszło wczoraj ok. godziny 2:00 przy rondzie na ul. Pszczyńskiej w miejscowości Żory. Z ustaleń policji, kierujący samochodem renault prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił on panowanie nad kierownicą, po czym wypadł z jedni taranując dwa ogrodzenia i uszkadzając samochód zaparkowany na prywatnym terenie.