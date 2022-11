Zoofil znęcał się nad matką i psem. 42-latkowi założono niebieską kartę

Znęcał się też nad matką

Inspektorzy Help Animals nie ukrywają frustracji i rozżalenia z powodu zaistniałej sytuacji. "Nasz praca jest trudna, nie jest łatwo doprowadzić sprawę do końca i udowodnić stawiane zarzuty. Odczuwamy złość i rozczarowanie postawą sądu" - powiedziała Małecka. Podkreśliła, że najbardziej żal jest zwierząt. "Do dzisiaj mam u siebie w domu sunię, którą odebraliśmy podczas pierwszej interwencji. Dwa lata potrzebowała, żeby dojść do względnej normalności. Jest psem nieadopcyjnym, przywracanie zaufania do człowieka trwa bardzo długo, często terapia kończy się porażką" - powiedziała.