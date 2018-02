Żona Tomasza Mackiewicza o zbiórce pieniędzy. "Oddałabym wszystkie te pieniądze"

"Oddałabym wszystkie te pieniądze, żeby wrócił..." - napisała żona Tomasza Mackiewicza na Facebooku. Zdradziła także, jak będą podzielone pieniądze zebrane przez internautów.

"Wszelkie ostateczne kwoty zostaną podane do wiadomości publicznej. Chciałabym wyrazić moją bezgraniczną wdzięczność. W imieniu Dzieci i Tomka, który bardzo chciał zabezpieczyć ich życie i przyszłość. Dać im coś czego sam nie miał, a co bardzo chciał im dać. Swoim wysiłkiem swoją pracą swoimi marzeniami, swoim dziełem, talentem, tym co potrafił, a co było poza materią. Oddałabym wszystkie te pieniądze, żeby wrócił..." - napisała Anna Solska, Mama Zoi Mackiewicz.