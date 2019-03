Żona Kalisza 10 razy dmuchała w alkomat? "To były co najwyżej 4 udane próby"

Były poseł, mecenas Ryszard Kalisz staje w obronie swojej żony Dominiki K. Chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu. Prawnik twierdzi, że jego partnerka dmuchała w alkomat 10 razy i za każdym razem wychodziło 0. Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawiają nam policyjni informatorzy, z którymi rozmawialiśmy.

Chodzi o zdarzenie z 15 lutego. Dominika K. została zatrzymana na ul. Conrada w Warszawie. Miało to nastąpić w związku z uzyskaną przez policję informacją, "iż kierująca pojazdem marki Land Rover może znajdować się w stanie nietrzeźwości". Jak przekazał wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński kierująca miała 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta straciła prawo jazdy. Jako pierwszy informacje ujawnił onet.pl

Wczoraj w Polsacie w obronie partnerki stanął Ryszard Kalisz . - Żona "10 razy dmuchała" w alkomat i za każdym razem wynik równał się 0 promilom. Za jedenastym razem wyskoczył taki wynik, co jest według mnie niemożliwe. Po kolejnym badaniu wykazało 1,1 promila - dodał . Adwokat podkreślił, że kiedy odbierał żonę z policji, ta była "całkowicie trzeźwa".

Inną wersję wydarzeń przedstawiają nasi policyjni informatorzy, z którymi rozmawialiśmy. – Do zdarzenia doszło o godzinie 16.10 na myjni samochodowej na ul. Conrada w Warszawie. Wcześniej policjanci otrzymali telefon, w którym informowano, że jedna z kobiet w aucie jest pod wpływem alkoholu. Wyraźnie było czuć woń alkoholu. Na miejsce pojechał patrol policji, który był najbliżej. Po wylegitymowaniu się okazało się, że jest to małżonka Ryszarda Kalisza - mówi Wirtualnej Polsce rozmówca znający kulisy sprawy.

- Początkowo nie chciała dmuchać w alkomat, chwiała się na nogach i odmówiła poddania się badaniu. W tym czasie, na miejsce zdarzenia jechał już mecenas Kalisz. Po krótkiej rozmowie, zgodziła się poddać badaniu. To nie było 10 razy, ale udało się jej dmuchnąć 4 razy. Pierwsze badanie wykazało 1,01 mg/l w wydychanym powietrzu. W kolejnych minutach nieznacznie rosło – do ok.1,03/1,04 mg/ l. W promilach wynik wychodzi ok. 2,5 promila. Pojazd, w którym było 3,5-letnie dziecko, został przekazany mecenasowi Kaliszowi – mówi nam informator.