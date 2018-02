Żona Adama Bieleckiego: dosłownie krew mi odpłynęła. Jak dowiedziała się o akcji ratunkowej?

O tym, że jej mąż leci na akcję ratunkową pod Nanga Parbat, dowiedziała się z artykułu. - Dosłownie krew mi odpłynęła - żona Adama Bieleckiego Dobrosława Bugajna-Bielecka zdradza, jak wygląda życie z himalaistą.



Gdy pojechał zdobywać K2 była zatem do tej pory spokojna, bo jak sama mówi "do marca daleko". - Nagle dostałam od znajomej link do artykułu, z którego dowiedziałam się, że Adam leci na akcję ratunkową, bałam się dużo bardziej niż zwykle - mówi gazecie.

Żona Bieleckiego opowiada, jak ciężkie chwile przeżyła, śledząc akcję ratowania Revol. - Nie dość, że jest zasada, by nie chodzić zimą po nocy w górach, to jeszcze tam była pionowa ściana do pokonania. Na dodatek, gdy już schodzili z Eli popsuł się tracker (urządzenie do lokalizacji – red.) Adama i wynikało z niego, że w ogóle się nie poruszają. To były dla mnie ciężkie godziny - wspomina.