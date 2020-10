Żółta strefa w całej Polsce. 1 listopada nie odwiedzimy grobów bliskich? Jarosław Gowin: to nie wchodzi w grę

- Zamknięcie cmentarzy 1 listopada nie wchodzi w grę. To wielka polska tradycja - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Polsat News wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Stan wyjątkowy w Polsce? Mateusz Morawiecki: nie wykluczamy takiej możliwości

- Polskiemu rządowi, wskazują na to wszystkie gremia międzynarodowe na czele z Komisją Europejską, udaje się wyprzedzać koronawirusa co najmniej o krok, jeżeli wziąć z jednej strony skuteczność walki o zdrowie i życie Polaków, a z drugiej strony skuteczność walki o polską gospodarkę, miejsca pracy, utrzymanie polskich firm, to chyba jesteśmy na miejscu nr 1 w Europie - mówił wicepremier Gowin w Polsat News.