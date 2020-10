Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski: ogłaszamy politykę zero tolerancji

- W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Przez tydzień prawnicy z policji i ministerstwa pracowali nad taką formułą obostrzeń, by były one łatwe do wyegzekwowania - stwierdził minister zdrowia.

Jakie to będą obostrzenia? Minister stwierdził, że tam, gdzie obowiązuje nakaz noszenia maseczek, będzie je musiał nosić każdy. Zwolnić od tego może jedynie stosowne zaświadczenie od lekarza lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

- Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana - podkreślił.

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące zgromadzeń.

- Drugi obszar, w którym chcemy poprawić jakość przepisów, to są zgromadzenia. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wymogów odległości od poszczególnych zgromadzeń co najmniej 100 metrów - stwierdził Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Koniec imprez "przy okazji"

Niedzielski poinformował także o zakazie udostępniania do organizacji imprez lokali, których właściciele nie mają zarejestrowanej takiej działalności gospodarczej. - Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, które przypominam, są zakazane we wszystkich strefach, udostępniały swoją przestrzeń. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza, która będzie odbywała się "przy okazji", jak to się mówiło podczas tłumaczenia, będzie naruszeniem przepisów rozporządzania - tłumaczył minister zdrowia.

Minister zdrowia poinformował także, o chęci wykorzystania systemu alertów, czyli SMS-ów rozsyłanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do informowania mieszkańców o tym, że w ich powiat znalazł się w żółtej lub czerwonej strefie.

Koronawirus w Polsce. W sobotę wchodzi w życie nowy pakiet obostrzeń

- Przypominam również, że od najbliższej soboty wchodzi nowy pakiet obostrzeń - mówił minister zdrowia. - Obostrzeń, które oczywiście są związane z eskalacją liczby zachorowań. Przypominam, że w czerwonej strefie lokale gastronomiczne będą mogły operować tylko do 22:00. Przypominam, że maseczki staną się od soboty obowiązkiem nie tylko w strefie czerwonej, mówię tutaj o otwartej przestrzeni, ale również w strefie żółtej - dodał.

- Ograniczamy też liczbę uczestników imprez okolicznościowych, czyli wesel, styp i innych tego rodzaju spotkań. Tutaj wprowadzamy takie obostrzenia, że w strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników ze 150 do 100, w strefie żółtej zw 100 do 75, w strefie czerwonej pozostaje 50, czyli ta liczba, która była poprzednio - przypominał Niedzielski. - Przy czym to ostatnie obostrzenie wejdzie z tygodniowym vacatio legis, tak żeby dać możliwość przeniesienia tej imprezy, przeorganizowania, by nie wprowadzać obostrzenia z piątku na sobotę i zaskakiwać wszystkich - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.