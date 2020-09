Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia już wkrótce. Zobacz, jakie

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia z powodu wzrostu zakażeń

O tym, że restrykcje się pojawią, informowaliśmy już w piątek 25 września . - To, co ważne, to nowe obostrzenia, które pojawią się w strefach żółtych i czerwonych. Będziemy o tym informować - mówił wtedy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Na konferencji prasowej we wtorek Adam Niedzielski tylko to potwierdził. Nowe obostrzenia dotkną jednak nie tylko "strefy żółtej" i "strefy czerwonej". Te pojawią się także w "strefie zielonej".

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia we wszystkich strefach

Widzimy więc, że nowe obostrzenia najbardziej uderzą w mieszkańców miast i regionów, które zostaną zakwalifikowane do "strefy czerwonej". - Wynika to z tego, że kończy się sezon letni, ogródki są likwidowane, a to one zapewniały większy poziom bezpieczeństwa - tłumaczył minister Adam Niedzielski podczas wtorkowej konferencji w resorcie zdrowia.