Nowe obostrzenia. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało duże zmiany

Minister zdrowia podkreślił, że to konsekwencja "przywracania normalności" - powrotu do pracy czy szkół. - Rośnie liczba interakcji społecznych - zaznaczył Niedzielski. W jego ocenie najważniejszym wskaźnikiem dotyczącym pandemii jest liczba zajętych łóżek i liczba osób pod respiratorami.

I wyjaśnił, że w strefie zielonej limit osób uczestniczących w zgromadzeniach zostanie zmniejszony ze 150 do 100. W strefie żółtej limit wynosił 100 osób, teraz zostanie zredukowany do 75. W strefie czerwonej limit pozostanie na poziomie 50 osób.

Nowe obostrzenia. W strefie żółtej nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych

- W strefie czerwonej pojawi się nowy typ obostrzenia, którego jeszcze nie było w naszych regulacjach - przyznał Niedzielski. Dojdzie do ograniczenia działalności punktów gastronomicznych do godz. 22. - Wynika to z tego, że kończy się sezon letni, ogródki są likwidowane, a to one zapewniały większy poziom bezpieczeństwa - powiedział minister zdrowia.