"Żółta kartka" dla PiS? Ryszard Czarnecki: utrzymaliśmy poparcie

- Miała być "żółta kartka" dla Koalicji Obywatelskiej, ale wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy to oznacza, że to opozycja dostała od wyborców "żółtą kartkę"? - z takim pytaniem do europosła PiS Ryszarda Czarneckiego zwrócił się prowadzący Poranek Powyborczy w WP Paweł Pawłowski. - PiS uzyskało bardzo dobry wynik - odparł polityk PiS. Na uwagę prowadzącego, że są to jednak pierwsze od dekady przegrane wybory tego ugrupowania, stwierdził, że PiS utrzymało "poparcie na poziomie wyborów parlamentarnych i samorządowych". - To jest dowód na to, że jest bardzo duża grupa Polaków, prawie dwie piąte, dla których PiS jest punktem odniesienia - dodał Czarnecki.