Żołnierze NATO są już na Ukrainie. "Nic nowego"

- Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które takie ryzyko podjęły. One same wiedzą najlepiej, które to są - powiedział Radosław Sikorski na konferencji w Sejmie, w związku z 25. rocznicą wejścia Polski do NATO.