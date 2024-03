Węgry rozesłały dokument. Rzucają kłody pod nogi Ukrainie

Władze w Budapeszcie próbują opóźnić rozpoczęcie przez Ukrainę negocjacji o wstąpienie do Unii Europejskiej. W tym celu Węgry rozesłały dokument dotyczący ochrony mniejszości narodowych do krajów unijnych. "Węgry wzywają Ukrainę do wywiązania się ze zobowiązań" - czytamy.