Żołnierze broniący granicy z Białorusią: "Ludzie nie wiedzą, co się tutaj naprawdę dzieje"

- Dajcie im spokojnie pracować - natychmiast rzuca do nas starszy pan, wskazując na naszą obstawę żołnierzy. - To wy, dziennikarze, robicie z tego sensację. Oglądam w telewizji, patrzę w internecie i to, co tam widzę, to zgroza! - dodaje wzburzony. Mimo to podchodzi do nas, podpierając się laską. Przedstawia się jako Tadeusz Onaszko i chętnie opowiada o wizytach różnych oficjeli.