Zofia Klepacka prześwietlona przez "Newsweeka". "Jakby porwał ją wiatr"

Zofia Klepacka stała się w ostatnich miesiącach bohaterką narodowców. Sprzeciw wobec aktywności LGBT wiąże z patriotyzmem. W najnowszym "Newsweeku" można znaleźć obszerną sylwetkę medalistki igrzysk olimpijskich, w której nie brak ciekawostek.

Zofia Klepacka kontra LGBT. "Newsweek" prześwietla żeglarkę

Klepacka chodzi z braćmi na Legię, kibicuje na Żylecie - trybunie ultrasów. Gra z chłopakami w piłkę, łazi po drzewach. Wsiąka w kulturę hiphopową. To środowiska, gdzie szacunek dla starszych, miłość do podwórka, dzielnicy, miasta jest najważniejsza. Męski, twardy świat, gdzie próżno szukać tolerancji dla odmienności.

Zofia Klepacka prześwietlona przez tygodnik. "Nigdy nie miała pojęcia o polityce"

Zofia Klepacka walczy o dzieci. "Zrobi dla nich wszystko"

Tam też poznała Argentyńczyka Lucio, z którym zaszła w ciążę. Mężczyzna przeprowadził się do Warszawy, by pomóc Klepackiej w wychowywaniu dziecka, ale w 2012 roku spakował walizki i w tajemnicy wyjechał z trzylatkiem do Argentyny. Po kilku miesiącach udało jej się przywieźć syna do Polski.