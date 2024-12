"Zobowiązuję się wrócić". Romanowski postawił warunki

"Publicznie zobowiązuję się w ciągu sześciu godzin wrócić do kraju, jeśli rząd wycofa się z nielegalnych działań" - przekazał w "liście otwartym" do Adama Bodnara opublikowanym na platformie X poseł PiS Marcin Romanowski. We wpisie wymienił konkretne warunki.