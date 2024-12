Kolejne kłopoty Romanowskiego? Jasna zapowiedź z prokuratury

- Fakt, że pan Romanowski ukrywa się, zbiegł, nie oznacza, że wątki z jego udziałem zostały w jakikolwiek sposób zatamowane. One będą dalej kontynuowane, tak jak i szereg innych kilkunastu wątków w ramach tego postępowania - mówił z kolei Dariusz Korneluk.

- Tym samym najpierw zostanie skierowany oczywiście wniosek o uchylenie immunitetu do polskiego parlamentu w tym zakresie panu Romanowskiemu - podkreślił Korneluk.

Jak też wyjaśnił prokurator krajowy, "odnośnie do pana Romanowskiego prokuratura wykonała wszystko", wymienił m.in. fakt tego, że "prokurator wystąpił o ENA, który został uwzględniony". - W tej chwili to sąd węgierski będzie podejmował decyzję w zakresie ENA odnośnie do pana Romanowskiego - dodał.