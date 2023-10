TVN pojawił się przy "Spodku". Próbowano uspokoić wyborców PiS

Przed katowickim "Spodkiem" zgromadzili się zwolennicy PiS. W pewnej chwili do wyborców partii zbliżyli się dziennikarka i operator TVN. Ich obecność rozwścieczyła zebranych. - Won, szwabski pociotku - krzyknął jeden z mężczyzn. - Do Berlina! - wtórowali pozostali. - Błaznów z ludzi robicie - grzmiał rozjuszony starszy człowiek. Podszedł do niego jeden z organizatorów. Próbował uspokoić rozwścieczonego wyborcę. Dziennikarz Wirtualnej Polski zapytał zgromadzonych, co ich zdenerwowało. - Głupie pytania zadają (TVN - przyp. red.) - wskazał rozmówca. Inny zwolennik partii rządzącej powiedział, że próbowano "przegonić szatańską telewizję". - Nie ma gorszej. Dziwię się, że jest taka w Polsce oświadczył.