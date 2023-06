Zobaczył dwa Słońca na niebie. Tajemnicze zjawisko atmosferyczne

To kolejny przykład niezwykłego widoku na niebie. W Chinach na autostradzie w dzielnicy Nanchuan, kierowca w pewnym momencie zauważył na niebie dwa Słońca i automatycznie włączył kamerkę samochodową. Jego nagranie szybko rozpowszechniło się w chińskich mediach, a także udostępniła je agencja Reutera. Na nagraniu rzeczywiście widać coś, co przypomina drugie Słońce, jednak po dokładnym przyjrzeniu się okazuje się, że jest to zjawisko optyczne w atmosferze nazywane słońcem pobocznym. Szczególnie dobrze jest ono widoczne, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem. Wówczas ludzkie oko obserwuje, że w jednym momencie na niebie znajduje się nawet do pięciu takich słońc. Żadne z nich nie będzie jednak w stu procentach przypominać prawdziwego. Jak tłumaczą naukowcy, słońca poboczne są jednym z najczęściej obserwowanych typów halo na niebie. Powstają one w wyniku załamania się promieni słonecznych na kryształach lodu występujących w formie sześciokątnych płytek opadających w pozycji poziomej, podobnie jak opadające liście.