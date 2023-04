“Znów próbują zabetonować państwo”. Alarmuje ws. inicjatywy Ziobry

- To kolejna próba "zabetonowania" przez PiS polskiego państwa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PO Cezary Tomczyk najnowszy projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi w niej o przeniesienie najważniejszych kompetencji Prokuratora Generalnego na rzecz Prokuratora Krajowego. Według ekspertów, jeśli ustawa przygotowana przez resort Zbigniewa Ziobry weszłaby w życie, to umożliwiłaby PiS utrzymanie kontroli nad prokuraturą nawet po przegranych wyborach parlamentarnych. Poseł PO zgadza się z ich opinią. - To jest taka sama sytuacja, jak z tym projektem PiS, który czynił prezesów spółek skarbu państwa, w tym Orlenu, właściwie nieodwoływalnymi przez pięć lat. PiS chce przekazać wszystkie możliwe kompetencje do Prokuratury Krajowej i zapisać to w ustawie tak, żeby do ewentualnej zmiany (na stanowisku Prokuratora Krajowego – red.) należało zmienić ustawę. A nowa władza (po wyborach w 2023 r. - red.), będzie funkcjonowała w kohabitacji z pisowskim prezydentem, który będzie tę zmianę ustawy utrudniał. Więc oni zrobią wszystko, by (po przegranych wyborach – red.) z władzy nad prokuraturą korzystać, jeszcze mocniej niż to robią teraz - wyjaśniał polityk. - Nie dajmy się nabrać. Zmiana ustawy nie ma nic wspólnego z niezależnością. Niezależna prokuratura jest wtedy, gdy jest niezależna od polityków, a nie kiedy politycy wybierają, kto może być niezależny - podsumował Tomczyk.