Znów głośno o kotach Jarosława Kaczyńskiego. "Dostawa do domu"

Kotka Fiona i kocur Czaruś to czworonożni lokatorzy willi Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Okazuje się, że o zwierzęta wyjątkowo dba nie tylko prezes PiS, ale także jego agenci ochrony - byli żołnierze GROM. Przyłapano ich właśnie na dowozie partyjną limuzyną żwirku dla kotów.

"Na przechodniów czujnym okiem zerka jeden z ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego. Przepuszcza tylko kierowcę prezesa PiS" - relacjonuje gazeta. Wyjaśnia też, że w rekach kierowcy pojawia się duży worek ze żwirkiem dla kotów, który mężczyzna szybko przenosi do wilii. "W tym czasie ochroniarz pilnuje, żeby zakupy dotarły na czas" - komentuje dziennik.

Warto zaznaczyć, że to właśnie pracownicy ochrony prezesa PiS podarowali mu kota Czarusia. - Znaleźli go i przynieśli do mnie. I tak już zostało - mówił Kaczyński "SE" w ubiegłym roku.