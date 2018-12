Znów BMW. Dwóch zabitych w wypadku pod Tarnowem. Komentarz policjanta

Tragiczny wypadek w Porębie Radlnej w woj. małopolskim. BMW wypadło z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo. Dwie osoby zginęły na miejscu, a dwie są ranne. - To auto dla doświadczonych kierowców - mówi WP policjant.

BMW zostało bardzo mocno zniszczone. Strażacy musieli rozcinać dach samochodu, żeby dostać się do poszkodowanych.

30-letnia kobieta oraz trzeci z mężczyzn, który był pasażerem, trafili do szpitala.

Auto nie dla wszystkich

- Niestety, to topowa marka wśród młodych ludzi, bo BMW uchodzi za szybkie auto i ładnie wygląda. Tymczasem to samochód, które ma napęd na tył i trzeba mieć dużą wprawę, żeby nim jeździć, a szczególnie na śliskiej nawierzchni wyjść z poślizgu. Zachodzi tył, a jak ktoś nie wie, jak w takiej sytuacji się zachować - czyli hamuje - to niestety kończy się tragicznie - mówi rzecznik tarnowskiej policji.