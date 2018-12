Kac Vegas w Łabuniach. Pijacka przygoda 18-latka

Trzy rozbite auta w rowie, kilkoro rannych, ucieczka przed policją, kradzież ze stadniny i porwanie. Powrót trzech młodych mężczyzn z dyskoteki w Łabuniach miejscowi zapamiętają na długo. Szczególnie 18-letni kierowca.

Gdy na miejsce wypadku przyjechali policjanci i strażacy, 18-letni kierowca bmw uciekł do lasu. Część ratowników została z rannymi do przybycia karetki pogotowia, a pozostali ruszyli w ślad za uciekinierem.

Młodzieniec dobiegł do stadniny koni. Tam ukradł renault, które znalazł na pobliskim parkingu. To auto uciekinier również rozbił. Zanim to się stało, 18-latek dotarł do miejscowości Łaszczów. Tam, dzięki pomocy mieszkańców, został zatrzymany przez policję.