"Zniszczymy tych ludzi". Fogiel tłumaczy słowa Kaczyńskiego

Na niedawnym spotkaniu z sympatykami Jarosław Kaczyński powiedział "Są ludzie, którzy chcą sprowadzić nasze społeczeństwo do poziomu lumpenproletariatu, ***** ***. Zniszczymy tych ludzi". Była to reakcja na zachowanie człowieka, który zakłócił spotkanie. Kogo miał na myśli prezes PiS? Michał Wróblewski pytał o to w programie "Tłit" posła Prawa i Sprawiedliwości Radosława Fogla. - Mowa nie o przeciwnikach politycznych. Chyba nikt nie chciałby, by sprowadzono polskie społeczeństwo do poziomu lumpenproletariatu. Też ciekawe, że pyta pan o niszczenie debaty publicznej w kontekście Jarosława Kaczyńskiego, a nie w kontekście ośmiu gwiazdek. Wszyscy wiemy, co te gwiazdki oznaczają. To jest dopiero poziom zniszczenia debaty publicznej. Jarosław Kaczyński na wiecu politycznym mówi o starciu politycznym, że chcemy politycznie tych ludzi zmieść z planszy. Nie chcemy, by ludzie kierujący się filozofią ośmiu gwiazdek, mieli coś politycznie do powiedzenia - podkreślił poseł PiS.

