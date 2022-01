Zniszczył fasadę kościoła. "Sąd nie miał wątpliwości"

Na fasadzie Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie w Boże Narodzenie umieszczono czerwone napisy: "PiS won", "tu będzie techno", "świeckie państwo". Jak przekazał w programie "Newsroom" WP nadkom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji, człowiek, który jest o to podejrzewany, został aresztowany. Przyczyniły się do tego m.in. nagrania monitoringu. - Mężczyzna został zatrzymany w ostatnim dniu 2021 roku, następnie duża i bardzo dobra praca śledczych, zarówno z policji jak i prokuratury, no i wszystko zakończyło się postawieniem zarzutów i zastosowaniem środka zapobiegawczego - wyjaśnił Marczak. - Sąd nie miał wątpliwości, zastosował środek tymczasowy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy - podkreślił.