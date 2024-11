Zniszczone mosty i tony błota. Nagrania po ulewach w Walencji

Przykre nagrania z regionu Walencji po ostatnich powodziach, które przeszły przez Hiszpanię. Agencja AP udostępniła najnowsze nagrania ukazujące skutki przejścia żywiołu. Na ujęciach z drona uchwycono w połowie zawalony most. Oko drona wyłapało również poważnie zniszczoną infrastrukturę kolejową, gdzie torowiska są porozrzucane w promieniu kilkuset metrów. Na przedmieściach Walencji wciąż zalega wiele błota, czego przykładem są nagrania aut zaparkowanych wzdłuż drogi. Intensywne opady deszczu i powodzie, określone jako DANA spowodowały, że w niektórych miejscach spadło ponad 300 mm deszczu w ciągu jednego dnia, a miejscowość Chiva zanotowała aż 500 mm w zaledwie 8 godzin. Powódź wywołała poważne zniszczenia, w tym zerwane mosty, zalane drogi i zniszczenia na liniach kolejowych. Łącznie zginęło ponad 200 osób. Od ponad tygodnia zawieszony jest ruch szybkiej kolei między Walencją a Madrytem. Wiele lokalnych tras również nie działa. Szacuje się, że powrót do pełnej sprawności linii dużych prędkości może zająć kilka tygodni​, co tyczy się również sprzątania po skutkach powodzi w miastach i wsiach, gdzie wciąż na ulicach zalega błoto.