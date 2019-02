Zniknie kropka z pomnika Mickiewicza w Krakowie

Rada Języka Polskiego uznała, że napis na pomniku Adama Mickiewicza w Krakowie jest z błędem. Niepotrzebna kropka zniknie pod koniec marca. Nie wszyscy językoznawcy zgadzają się z tą decyzją.

- W maju 2018 r. umówiłem się z prof. Janem Miodkiem na Rynku. Podchodzę do profesora, a on mi mówi z niesmakiem, że Kraków jak zwykle piękny, ale on na tę kropkę na końcu napisu „Adamowi Mickiewiczowi Naród.” patrzeć nie może. Tak bardzo go ta kropka bolała, że opowiedział o niej młodzieży na wykładzie powiedział portalowi Marek Wasiak z fundacji Zawsze Warto. To ona rozpoczęła batalię o usunięcie kropki.