Marek Migalski po 10 latach uzyskał habilitację. "Fatalne świadectwo dla naukowców"

- Po 10 latach habilitacyjna odyseja dra Marka Migalskiego znalazła swój finał. To wystawia fatalne świadectwo polskiemu środowisku akademickiemu - napisał prof. Antoni Dudek w mediach społecznościowych.

Walka o habilitację od 10 lat

- Nie sądzę, żeby były to represje polityczne. Dwukrotnie wszczynałem już proces habilitacyjny. W obu przypadkach recenzje były w zdecydowanej większości pozytywne, a ostatecznie w tajnym głosowaniu okazywało się nagle, że decyzja o przyznaniu mi habilitacji jest odrzucana. To trochę wstrząsnęło środowiskiem. Czemu trwa to już 10 lat, skoro mój dorobek jest solidny, a recenzje pozytywne? To pytanie do osób, które chociaż oficjalnie twierdzą, że wszystko jest okej, potem w tajnym głosowaniu podejmują ostatecznie taką, a nie inną decyzję - powiedział Wirtualnej Polsce Marek Migalski rok temu.