Teraz! dołączy do Koalicji Europejskiej. "Nie czas na podziały"

Zarząd partii Teraz! podjął decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Członkowie ugrupowania Ryszarda Petru nie kryją różnic programowych, które dzielą ich z resztą koalicji. Podkreślają jednak, że wspólnie z KO muszą wystąpić przeciwko PiS, by "Polska nie tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej".

"Nie kryjemy różnic programowych. Jesteśmy różni, bo różne są poglądy naszych wyborców. Ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają Europę i europejskie wartości. Musimy postawić na osoby, które wzmocnią znaczenie Polski - ludzi, z których będziemy dumni. Dlatego dołączamy do Koalicji Europejskiej i apelujemy do wszystkich partii i środowisk liberalnych o taki sam krok" - czytamy w oświadczeniu partii.

O dołączeniu ruchu Ryszarda Petru do Koalicji Europejskiej spekulowało się od tygodni. Na początku grudnia lider Teraz! zapowiadał, że do wspólnego frontu opozycji dołączy wyłącznie na własnych warunkach. Jednocześnie sceptycznie odnosił się do idei Koalicji Europejskiej. - Musimy się różnić i nie ma możliwości, żeby tworzyć w ramach opozycji kolejne koalicje, bo one ewidentnie niszczą tych mniejszych partnerów, które do niej wchodzą - powiedział na antenie TVP.