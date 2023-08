Znikają namioty wagnerowców. Zdjęcia satelitarne zdradzają tajemnicę

Z kolei zdaniem Mateusza Morawieckiego ok. stu wagnerowców przerzucono na zachód Białorusi, w rejon Korytarza Suwalskiego. - Nie przeniesiono tu żadnych stuosobowych oddziałów PKW "Wagnera". A jeśli ruszyli, to tylko po to, by przekazać doświadczenie bojowe brygadom skupionym w Brześciu i Grodnie - skomentował słowa polskiego premiera białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka.