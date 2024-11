Znęcał się nie tylko nad pasierbem, ale i żoną. Zapadł kolejny wyrok

Chłopiec mówił m.in. o tym, że nie mógł sam zaglądać do lodówki, a gdy to zrobił, wiązano mu nogi i kazano klęczeć. Nie mógł też spać na łóżku, a gdy położył głowę na poduszce, dostał za to lanie. Kary miały "uszlachetniać" 10-latka.