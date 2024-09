Znęcała się nad 22-dniowym synkiem. Matce grozi dożywocie

Szokujące obrażenia noworodka

Chłopiec trafił do szpitala w Gorzowie Wlkp. 27 marca br. w bardzo ciężkim stanie. Badania wykazały u niego obrażenia wewnętrzne oraz urazy głowy. Lekarze stwierdzili, że mogły one być wynikiem przemocy, wobec czego zawiadomili policję. Rodzice dziecka zostali zatrzymani. Chłopczyk został następnie przewieziony do szpitala klinicznego w Poznaniu, gdzie zmarł 4 kwietnia. br.