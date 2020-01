Znany program "spadł" przez ludzi Donalda Tuska. Tomasz Sekielski ujawnia szczegóły

"Cichy bojkot" ministrów Donalda Tuska był jednym z powodów zdjęcia z anteny programu "Teraz my!" - wyznał dziennikarz Tomasz Sekielski.



O kulisach pracy w TVN-ie Sekielski opowiedział w rozmowie z "Press". - Dziś chętnie bym poprowadził taki talk-show publicystyczny po bandzie, ale nie ma na niego szans. I to nie dlatego, że nie znalazłaby się odważna telewizja, ale dlatego, że żaden polityk by do niego nie przyszedł - stwierdził dziennikarz.