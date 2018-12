Znana przyczyna pożaru mieszkania posła PO. Doszło do podpalenia

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu poinformowała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru toi-toia przy kamienicy, w której mieszka Krzysztof Brejza, było podpalenie. W najbliższych dniach śledczy planują czynności z udziałem podejrzanego sąsiada.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br. Ktoś podpalił kamienicę, w której razem z rodziną mieszkał Krzysztof Brejza . Pożar zajął toi-toia, który był tuż pod mieszkaniem posła PO. Ogień sięgał okien pokoju, gdzie spały dzieci polityka. Rozprzestrzeniał się po ścianie, na której były rury z gazem. - Chciałbym wierzyć, że to zwykły chuligański wybryk - mówił wtedy WP.

Początkowo poseł PO dziękował swoim sąsiadom za reakcję. - Uratowali nam życie. To mogło skończyć się tragicznie. Jestem im za to bardzo wdzięczny - tłumaczył. Bohater stał się jednak przestępcą. Chwilę później zatrzymano 51-letniego mieszkańca tej kamienicy, Sławomira M. To właściciel firmy remontowej, którzy przyznał się do nieumyślnego podpalenia za pomocą niedopałka papierosa. Nie było na to jednak twardych dowodów.