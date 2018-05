Podpalenie kamienicy, w której mieszka poseł PO Krzysztof Brejza. "Chcę wierzyć, że to chuligański wybryk"

W nocy z piątku na sobotę, ktoś podpalił kamienicę, w której mieszka z rodziną poseł PO Krzysztof Brejza. Ogień sięgał okien pokoju, gdzie spały dzieci polityka. Rozprzestrzeniał się po ścianie, na której są rury z gazem. - Chcę wierzyć, że to był chuligański wybryk - mówi Brejza.

Kamienica jest remontowana. Robotnicy zostawili pod jedną ze ścian materiały budowlane. To właśnie one zostały podpalone. Spłonęła też doszczętnie przenośna toaleta, z której korzystali robotnicy.

To nie wszystko. Podpalenie mogło zakończyć się tragicznie. Płomienie objęły bowiem instalację. - Była realna groźba eksplozji. Ogień rozprzestrzeniał się po ścianie, gdzie biegną rury z gazem. Gdyby puściły, mogło dojść do tragedii - opowiada WP Brejza.

Polityk PO i jego żona są wstrząśnięci tym, co sie wydarzyło. Nie chce jednak przesądzać, co tak naprawdę się wydarzyło. - Chciałbym wierzyć, że to był zwykły chuligański wybryk, który nie ma żadnego związku z moją działalnością. Ludzie jednak wiedzą, gdzie mieszkam. Muszę brać pod uwagę, że mogło to być celowe działanie - powiedział WP Brejza.