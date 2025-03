Stracił nogi przez złą diagnozę. Tragiczna historia czterolatka

Czteroletni Kaylan O'Kane z Coventry przeszedł dramatyczną walkę o życie po tym, jak lekarze czterokrotnie błędnie zdiagnozowali jego stan. Początkowo uznano, że chłopiec cierpi na zapalenie migdałków, chorobę dłoni, stóp i jamy ustnej oraz grypę żołądkową . Jednak prawdziwą przyczyną jego problemów zdrowotnych była infekcja paciorkowcem A, która doprowadziła do wstrząsu septycznego.

Kaylan spędził ponad 80 dni w szpitalu, z czego ponad miesiąc na oddziale intensywnej terapii. Jego stan był tak poważny, że rodzina obawiała się o jego życie. W wyniku infekcji doszło do czernienia kończyn, niewydolności wątroby i nerek oraz ryzyka zatrzymania akcji serca . Lekarze zdecydowali, że jedynym sposobem na uratowanie chłopca jest amputacja obu nóg od połowy uda .

- Chcemy, aby miał najlepsze dostępne protezy. Był bardzo aktywny i chcemy, aby jak najszybciej wrócił do normalności - mówią rodzice malucha.

- To niesamowite, że mimo wszystko, co przeszedł, nadal jest tym samym chłopcem. To daje nam poczucie ulgi - opowiada ojciec Kaylana.