Znamy skład nowego rządu Tuska. "Demonstracja, bardzo dobre zagranie"

Kontrowersje w nowym rządzie

Politolożka odnosi się także do pewnego rodzaju - jak mówią niektórzy - kontrowersji wokół składu nowego rządu, jakie wynikają choćby z planów powołania Radosława Sikorskiego na ministra spraw zagranicznych. - Jeśli uważany jest za kontrowersyjnego, przez ekspresję i słowa, to przyznam - jest on niestandardowy - mówi.