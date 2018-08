Znamy nazwisko naczelnego dowódcy na czas wojny

Dziesięć nominacji generalskich i jedną admiralską wręczył w środę prezydent Andrzej Duda. Naczelnym dowódcą na czas wojny został wskazany gen. broni Rajmund Andrzejczak. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

- To niezwykły dzień nie tylko dlatego, że nastąpiła ta wielka i zaszczytna chwila docenienia osobistego wkładu w służbę i docenienia służby. To niezwykły dzień także dlatego, że to jest właśnie dzisiaj, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, ale przede wszystkim w roku 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – mówił prezydent Andrzej Duda . I jak dodał, „to ogromny zaszczyt”, bo te nominacje i te odznaczenia mają w związku z tym wymiar historyczny.

- To wielki moment w życiu każdego żołnierza – wejść do korpusu polskiej generalicji, uzyskać kolejną nominację na wyższy stopień generalski. Ale to obok docenienia dotychczasowej służby, jej niezwykłego waloru, także wielkie zobowiązanie do realizowania tego dzieła – strzeżenia Rzeczypospolitej, dowodzenia żołnierzami, do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa. I za to wam z całego serca dziękuję – za to, że tak znakomicie służyliście dotychczas i proszę o jeszcze – mówił prezydent Andrzej Duda.