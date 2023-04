Znaleźli tajny cmentarz grupy Wagnera. Rodziny zabitych o nim nie wiedziały

- Zginął 24 marca w Artiomowsku (rosyjska nazwa Bachmutu - red.) w wyniku urazu śródczaszkowego. Dzwoniliśmy do ciebie, ale nie odbierałaś, więc ciało pochowany w Irkucku, na cmentarzu Aleksandrowskim. W związku z tym, że nie mogliśmy się do ciebie dodzwonić, to grupa pogrzebała go na własną rękę - przekazali jej wagnerowcy.