Znaleźli śmieci w lesie. A w nich receptę z nazwiskiem właściciela

Policjanci wytropili mężczyznę, który nielegalnie wyrzucił śmieci w lesie. 25-latek wpadł przez własną głupotę. Zostawił w workach coś, co pomogło dzielnicowemu go namierzyć.

Dzielnicowy pojechał do 25-letniego mieszkańca Pożdźenic, ale nie zastał go w domu. Zadzwonił do niego i w trakcie rozmowy mężczyzna przyznał, że wyrzucił do lasu śmieci z remontu mieszkania.