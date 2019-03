Trash challenge - podjęliśmy wyzwanie! WP dołącza do akcji i zmienia reguły gry

Był ice bucket challenge, był 10 years challenge, teraz czas na trash challenge. Zasady są proste - znajdź zaśmiecone miejsce i je posprzątaj. Do akcji dołączamy i my - Wirtualna Polska - i rzucamy wyzwanie pozostałym mediom: zróbcie to lepiej od nas!

Prywatny las w podwarszawskim Celestynowie przed i po wizycie redakcji WP (WP.PL, Fot: Maciej Stanik)

Wierzymy, że #trashchallenge to szczególnie wartościowa akcja. Zamiast oblewać się zimną wodą czy chwalić się starymi zdjęciami, wolimy robić coś naprawdę fajnego. Tym razem nie poprzestaniemy na pisaniu: już wzięliśmy sprawy - dosłownie - w swoje ręce.

Zaczęło się od wpisu na Facebooku, w którym jeden z użytkowników zamieścił dwa zdjęcia. Na jednym - dzikie wysypisko, na drugim - to samo miejsce wysprzątane na błysk. "Nowe wyzwanie dla was, znudzone nastolatki. Zróbcie zdjęcie miejsca, które potrzebuje sprzątania i pokażcie, co z nim zrobiliście".

WP angażuje się w akcję

Post zadziałał na naszą wyobraźnię, postanowiliśmy działać. Dzięki pomocy Lasów Państwowych trafiliśmy do miejsca, które naprawdę wymagało posprzątania. W 11 osób i w godzinę uzbieraliśmy 30 worków śmieci (w tym przynajmniej jeden samochód w częściach). Zamówiliśmy kontener, a odpady zostały wywiezione z lasu przez wyspecjalizowaną firmę współpracującą z lasami państwowymi. Przypominamy: las to nie miejsce dla śmieci.

Zobacz także: "Trash challenge". Wirtualna Polska podjęła wyzwanie!

Ale to nie koniec! Postanowiliśmy zmienić zasady gry. Rzucamy wyzwanie innym redakcjom, aby pobiły nasz rekord sprzątania. Na co dzień ścigamy się w liczbie napisanych tekstów, odbiorców, w tym, kto szybciej opublikuje newsa. Teraz chcemy pokazać, że z tej rywalizacji może wyjść coś jeszcze fajniejszego.

Rzucamy wyzwanie. #trashchallengeMEDIA

Do kolejnego etapu wyzwania nominujemy redakcje "Dziennika Bałtyckiego" i Noizz. Dajemy naszym kolegom z konkurencji tydzień na wykonanie zadania - wtedy sami będą mogli nominować kolejne redakcje. Powodzenia! Znajdźcie zaśmiecone miejsce i posprzątajcie je lepiej, niż my! Pierwszy dzień wiosny i Dzień Ziemi za pasem. Pokażmy, że zależy nam nie tylko na tym, żeby opisywać rzeczywistość, ale że chcemy ją też zmieniać. #trashchallengeMEDIA

Życzymy konkurencji powodzenia i mamy szczerą nadzieję, że znokautujecie nas wynikami!